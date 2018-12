Solidarietà a tutto campo con “Gli Amici di Robi”

CREMONA - Il periodo Natalizio rappresenta, da sempre, un momento da dedicare agli affetti, al fare del bene, e alla solidarietà. Ma per l’associazione di promozione sociale “Gli Amici di Robi” il desiderio di poter essere utili alla cittadinanza dura tutto l’anno, tanto quanto dura l’attività associativa nell’ambito dell’organizzazione di eventi a carattere aggregativo. Quest’anno l’aspetto sociale dei ragazzi che ricordano la memoria di Roberto Telli, giovane fisioterapista e sportivo scomparso prematuramente nel gennaio del 2008, non si è limitata ad un progetto, ma ha diviso gli sforzi su differenti fronti beneficiari sposando addirittura tre progetti, ciascuno appartenente alle associazioni: Onlus “La Tartaruga”, Futura Associazione Onlus, e il progetto #Thisability promosso dalla Compagnia delle Griglie. Gli importi devoluti alle tre associazioni, in occasione del tradizionale aperitivo natalizio in sede, sono stati raccolti grazie a eventi organizzati durante l’intero anno.

