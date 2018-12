Ponte dei sospiri, passano 15 auto ogni 8 minuti

SAN DANIELE PO - Ancora caos e code sul ponte Verde. Automobilisti indignati, arrabbiati e rassegnati per una situazione limite che costringe i pendolari che viaggiano tra Cremonese e Parmense a passare quasi un’ora fermi in coda per riuscire ad attraversare il viadotto di collegamento tra le due sponde del Grande Fiume.

Dopo l’installazione dell’autovelox a metà viadotto e dell’impianto per rilevare le infrazioni semaforiche per i furbetti del rosso (sulla sponda sinistra del Po), il rispetto dei 30 chilometri orari (in vigore da oltre un anno) è diventato un obbligo per non incappare in sanzioni. Chi prima sorpassava la colonna di auto ferma al semaforo rosso e si accodava ai veicoli già in transito, ora ha rinunciato a questa manovra azzardata. Questo però ha portato al formarsi di code chilometriche. Passano infatti al massimo 15 mezzi alla volta ogni 8 minuti. E la protesta cresce e s’infervora sui social, dove gli utenti della strada postano foto, video e commenti anche velenosi.

