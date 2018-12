Ladri in azione. Anziana a letto, casa razziata

BONEMERSE - E’ stata derubata di tutto, oro e contanti, mentre dormiva, nel cuore della notte. E’ accaduto ad una donna di 88 anni residente in via Roma. Il bottino ammonta a diverse migliaia di euro. Il secondo colpo nel giro di poche settimane, con un copione pressoché identico al precedente.

Secondo quanto emerso sembrerebbe che i malviventi abbiano agito in piena notte. La gang è entrata nella proprietà privata dalla parte sul retro. Dopo aver scavalcato la recinzione, si è diretta a colpo sicuro verso una finestra a piano terra. Con l’ausilio di appositi strumenti hanno scardinato gli infissi e sono entrati. Un colpo messo a segno quasi certamente da una banda di professionisti. I ladri hanno agito nel massimo silenzio, senza svegliare la proprietaria. Hanno rovistato un po’ ovunque e le hanno portato via gioielli in oro e contanti che aveva nascosto in casa.

