‘Nell’arena la storia del mio cinema’

CREMONA - Giorgio Brugnoli si tiene fra le mani l’astuccio blu con la targa del Premio Fedeltà al Cinema, assegnatogli dal’Anec, l’Associazione nazionale esercenti cinematografici dell’Agis, nell’ambito dell’annuale assemblea presieduta da Enrico Signorelli, presidente dell’Anec Lombardia e dal segretario di Agis Lombardia, Stefano Lo Surdo. «Hanno così voluto riconoscere la mia attività di esercente, iniziata quarant’anni fa — ha spiegato, evidentemente emozionato Brugnoli —. Per questo ho voluto sottolineare come, oggi più che mai, il mestiere di esercente sia una professione da valorizzare, in tempi in cui il cinema sembra diventato un’appendice del cellulare».

Quando ha iniziato? «L’anno prossimo saranno quarant’anni. Io ed Enrico Pighi demmo vita alla società Schermo 80, dopo aver organizzato spettacoli dal vivo. Era il 1979 quando aprimmo l’arena Giardino in via Oberdan».

