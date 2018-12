In carcere il 38enne rapinatore della farmacia

SOSPIRO - E’ finito in carcere per la rapina ai danni della farmacia di Sospiro. Personale della squadra mobile della polizia di Stato — sezione antidroga e reati contro il patrimonio — ha infatti eseguito un ordine di carcerazione a carico di P.M. per l’espiazione di una pena residua di due anni e dieci mesi per il reato di rapina.

L’episodio criminoso è avvenuto ai danni della farmacia situata lungo via Giuseppina, sabato 24 marzo 2018, al momento della chiusura delle 19.30. In aprile il soggetto è stato identificato e arrestato dai carabinieri. Il 38enne risulta avere a proprio carico numerosi precedenti penali per reati in materia di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato rintracciato giovedì dagli investigatori, agli ordini del commissario capo Mattia Falso, nel pressi del centro cittadino.

