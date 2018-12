Deve scontare due anni e 10 mesi per una rapina: preso

CREMONA - Deve scontare una pena residua di due anni e 10 mesi per una rapina farmacia alla farmacia Della Giovanna di Sospiro messa a segno a marzo. Gli uomini della sezione antidroga della squadra mobile della questura di Cremona, agli ordini del commissario capo Mattia Falso, hanno rintracciato nel centro di Cremona un 38enne, tossicodipendente, e dato esecuzione all'ordine di carcerazione. L'uomo, è emerso dalle indagini, aveva a proprio carico numerosi precedenti penali per reati in materia di sostanze stupefacenti.

