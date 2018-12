Cantiere, cede il fondo stradale: paura per una 35enne

CREMONA - Cede il fondo stradale mentre sta passando in macchina. Paura ma per fortuna nessuna conseguenza per una 35enne. La donna, alla guida di una Hyundai Kona, intorno alle 8.20 di venerdì 21 novembre ha svoltato da via Persico in via del Maris. In corrispondenza di un cantiere per lavori di manutenzione dei sottoservizi, al passaggio dell'auto, il fondo stradale ha ceduto e la ruota anteriore destra è affondata. Sul posto gli agenti della polizia locale e i tecnici di Padania Acque.

