Portici del Comune, caduta di calcinacci: area in sicurezza

CREMONA - Nei giorni scorsi si è verificata la caduta di calcinacci da alcune arcate dei portici di Palazzo Comunale, lato Est del Cortile Federico II. Il tecnici comunali hanno già provveduto a mettere in sicurezza l’area posizionando transenne, così da impedire il passaggio, e togliendo le parti in fase di distacco.

Nel frattempo è già stata inviata la richiesta alla Soprintendenza per poter effettuare un primo intervento provvisorio di imbragatura degli archi. Successivamente si procederà alla redazione del progetto che permetterà di eseguire l’intervento volto a ripristinare in via definitiva le arcate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO