Amianto in via Bissolati, denuncia dell'Ona

CREMONA - Nuova offensiva dell'Ona a Cremona per contrastare la presenza di asbesto in città. La sezione locale dell'Osservatorio nazionale amianto ha denunciato ai carabinieri e al Noe (Nucleo operativo ecologico) di Brescia la presenza di amianti in via Bissolati. Da tempo, i residenti della zona prossimità del civico 65, aveva segnalato con preoccupazione lo stato dei tetti di quei caseggiati.

