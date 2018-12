Regala un albero alla tua città, ecco come fare

CREMONA - Promuovere il patrimonio arboreo attraverso il coinvolgimento di privati cittadini, associazioni, enti non profit, aziende ed imprese. Questo lo scopo dell’iniziativa denominata Regala un albero alla tua città le cui linee guida sono state approvate dalla giunta su proposta delle assessore all’Ambiente Alessia Manfredini e alla Vivibilità Sociale Rosita Viola.

Coerentemente con le azioni avviate in questi anni, il Comune è impegnato a sviluppare tutto quanto comporta benefici per la salute pubblica e la qualità urbana. Gli alberi contribuiscono infatti alla biodiversità, al potenziale assorbimento di CO2 e alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, hanno la capacità di ridurre il deflusso delle acque piovane e di restituire la risorsa idrica al terreno e alla falda.

I cittadini possono partecipare all'iniziativa regalando un albero attraverso il versamento al Comune di un contributo di 200 euro per ogni esemplare arboreo. Il donatore potrà scegliere sia la specie, tra quelle comprese in un apposito elenco predisposto dall’Amministrazione, che la collocazione secondo indicazioni dei competenti uffici comunali: aree verdi come parchi o giardini di quartiere ritenuti idonee per la piantumazione e distribuite su tutto il territorio comunale.

Modalità e dettagli su tale iniziativa saranno diffuse con un’apposita campagna di informazione e sensibilizzazione. Nel frattempo è stata creata un’apposita pagina informativa sul sito del Comune (https://www.comune.cremona.it/node/485186).

