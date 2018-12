Un ponte da incubo. Code chilometriche, gente furiosa

SAN DANIELE PO - Code lunghissime e tempi di attesa interminabili nelle ore di punta per attraversare il ponte Giuseppe Verdi. Monta la protesta dei pendolari. Dopo l’installazione dell’autovelox a metà viadotto e dell’impianto per rilevare le infrazioni semaforiche per i furbetti del rosso (sulla sponda sinistra del Po), il rispetto dei 30 chilometri orari (in vigore da oltre un anno) è diventato un obbligo per non incappare in sanzioni. Chi prima sorpassava la colonna di auto ferma al semaforo rosso e si accodava ai veicoli già in transito, ora ha rinunciato a questa manovra azzardata.

Ma gli utenti che ogni giorno devono spostarsi da una sponda all’altra del Grande Fiume non ci stanno e chiedono che venga ritarato il semaforo. Ci sono persone che da San Daniele per raggiungere Parma a fronte dei ‘soliti’ 45 minuti, ora ci mettono due ore. Ieri mattina e ieri sera c’erano chilometri di code.

Una situazione che immediatamente è stata fatta presente dal sindaco Davide Persico alle Province di Parma e Cremona. «Abbiamo ricevuto diverse chiamate in Comune, ma come amministrazione non possiamo far nulla. Abbiamo subito contattato la Provincia di Parma che ha la competenza di regolare e tarare l’impianto semaforico».

