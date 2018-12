S. Lucia: 'Note, Luci e Colori' per la rassegna Musica al Museo

CREMONA - In occasione della ricorrenza di Santa Lucia, giovedì 13 dicembre, doppio appuntamento per la rassegna Musica al Museo. Alle ore 11 e alle ore 15, nella Sala Manfredini del Museo Civico “Ala Ponzone”, si terrà il concerto 'Note, Luci e Colori', con gli allievi delle classi VA (al mattino) e VB (al pomeriggio) della Scuola primaria Trento Trieste, in collaborazione con la Scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale “Antonio Campi”.

Il concerto, occasione per un augurio musicale a tutta la città, vedrà i giovani allievi cimentarsi nell'esecuzione di Mi burrito sabanero (H. Bianco), Alleluia (M. Spaccazocchi), Guarda dentro di te (M. F. Polli - M. Iardella), Il mondo che vorrei (E. Buffat – G. Salvatori – L. Pausini), Jingle Bells (J. Pierpont) e Deck the halls (tradizionale gallese). I brani strumentali sono a cura della classe di tromba di Alessandro Cremonesi, della classe di chitarra di Aldo Pini e della classe di violino di Giuseppe Rozzi. Come sempre l'ingresso è libero e gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Un ringraziamento alla Direzione dell’Istituto Comprensivo Cremona Uno per l’appoggio e il sostegno al progetto musicale “Il Piccolo Conservatorio”, alle maestre Maria Rosa Boni, Finella Bifarella e Laura Minozzi per la preziosa disponibilità, agli insegnanti dei corsi ad indirizzo musicale della Scuola “A. Campi”, ai genitori delle classi V A e V B per il continuo entusiasmo e per la partecipazione alle iniziative, a tutti le ragazze e i ragazzi per i loro sorrisi, la curiosità e l’attenzione continua alle attività proposte.

