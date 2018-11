Stop ai maltrattamenti sui bambini, telecamere negli asili nido

MILANO - Il consiglio regionale della Lombardia ha dato il via libera, martedì 27 novembre, alla legge 'Iniziative a favore dei minori che frequentano nidi e micro nidi' che favorisce l'installazione di telecamere negli asili nido, un provvedimento promosso dalla giunta su proposta del presidente Attilio Fontana e dell'assessora alle Politiche per famiglia, genitorialità e pari opportunità Silvia Piani.

"Dopo l'approvazione della commissione Sanità il 7 novembre e quello dalla Commissione Bilancio il 23 novembre, che ha dato il via libera alla sua copertura finanziaria - commenta l'assessore Silvia Piani - oggi il progetto è legge regionale. Con questo atto assegniamo 600.000 euro per i sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso (300.000 euro per il 2019 e 300.000 euro per il 2020) e 300.000 per la formazione degli operatori (150.000 sul 2018 e altrettanti sul 2019), per un totale di 900.000 euro".

"Sono orgogliosa del lavoro svolto - aggiunge Silvia Piani - perché credo in questo provvedimento che ho voluto fortemente. Un grazie particolare lo rivolgo al Consiglio regionale, il cui impegno è stato imprescindibile. Abbiamo avuto anche il sostegno e l'apprezzamento di tanti operatori del mondo dell'educazione e della formazione, del sistema sociosanitario, della sicurezza e della giustizia, oltre al plauso di molti amministratori locali".

"L'obiettivo - ricorda l'assessore alle Politiche per la famiglia - è tutelare i nostri bambini prevenendo i maltrattamenti e favorendo, a tale scopo, l'installazione su base volontaria dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso. Fare tutto ciò che è possibile per cercare di impedire i maltrattamenti, sebbene fortunatamente isolati, è per noi estremamente importante. I filmati registrati all'interno dei nidi e dei micronidi saranno resi disponibili esclusivamente all'autorità giudiziaria".

"Ricordo - conclude l'assessore Piani - che abbiamo chiesto alle Ats di intervenire perché siano loro a formare il personale affinché individui il prima possibile eventuali segnali di disagio e favorisca una migliore circolazione delle informazioni tra organismi pubblici e privati. Divulgare le buone prassi per la corretta gestione delle segnalazioni assicurerà un'azione più efficace di prevenzione e di contrasto. Oltre che una migliore assistenza alle vittime e alle famiglie".