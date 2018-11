Il Bontà chiude col botto, si guarda già agli Stati Uniti

CREMONA - Chiusura col botto per l’edizione numero 15 de ‘il BonTà’, il Salone delle Eccellenze Enogastronomiche dei Territori. Tante persone hanno affollato i padiglioni di CremonaFiere, approfittando della festività di Sant’Omobono. Ma il viaggio, durato quattro giorni, nell’Italia dei grandi sapori — 2000 prodotti e oltre 100 produttori — non è ancora finito e continuerà tra pochi mesi negli Stati Uniti. Sono infatti stati presentati i dettagli di ‘Be Italian 2019’, la versione americana del Salone, che avrà luogo a New York dal 3 al 5 marzo del 2019, organizzato da CremonaFiere/Lombardia Fiere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO