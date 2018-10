A Caravaggio un ‘tavolo’ con i gay cattolici, i fedeli protestano

CARAVAGGIO - Un ‘Tavolo di dialogo’ fra diocesi e realtà Lgbt cristiane in Lombardia nel santuario di Caravaggio, diocesi di Cremona. L’incontro fissato per il 18 novembre prevede la relazione di don Pier Davide Guenzi, testimonianze e confronto. Si tratta di una seconda volta, ma nel mondo cattolico c’è chi non digerisce l’accostamento fra la sigla Lgbt che indica le persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali e l’aggettivo ‘cristiano’.

in particolare alcune persone vicine al sito twelveshields.org hanno scritto una lettera indirizzata al vescovo di Cremona, Antonio Napolioni, al rettore del santuario Amedeo Ferrari e al presidente del consultorio della diocesi. Secondo i promotori, la lettera avrebbe raccolto 300 sottoscrizioni. Nel documento, i firmatari scrivono: «Ci sconcerta l’espressione ‘realtà cattoliche LGBT’, che ponendo sullo stesso piano la dimensione religiosa e quella relativa all’orientamento sessuale, di fatto contribuisce a legittimare e di conseguenza ad approvare comportamenti contrari all’ordine naturale, perciò definiti disordini nel catechismo».

La replica della diocesi è stata affidata a don Antonio Facchinetti, sacerdote accompagnatore del gruppo di accompagnamento spirituale delle persone omosessuali cattoliche ‘Alle Querce di Mamre’ che «in merito alle perplessità suscitate» precisa che «l’iniziativa, alla sua seconda edizione, non è promossa dalle diocesi lombarde ma dall’associazione nazionale ‘Cammini di speranza’, tramite il gruppo ‘Alle querce di Mamre’ che da alcuni anni si adopera, su mandato dell’allora vescovo Dante Lafranconi, per l’accompagnamento spirituale delle persone omosessuali cattoliche, alla luce della Parola di Dio e del Magistero ecclesiale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO