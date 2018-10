Industriali in assemblea, Buzzella: 'Rispetto per le imprese, non si può distruggere l'economia'

POZZAGLIO - «Se da un lato c’è il diritto di chi ha vinto le elezioni di mettere in atto le riforme promesse, dall’altra parte c’è però il diritto di tutti gli italiani di vivere in un Paese che non venga distrutto a livello economico e sociale». Scalda la sala e strappa l’applauso con un durissimo attacco alla linea dell’esecutivo giallo verde il presidente di Confindustria Cremona Francesco Buzzella, che lunedì 29 ottobre alla Walcor di Pozzaglio ha aperto ufficialmente la 73esima assemblea di Assoindustriali dopo il saluto dei direttore della sede di piazza Cadorna, Massimiliano Falanga, e gli onori di casa portati dal titolare Aldo Santini. ‘Visione e riforme’ il tema scelto per l’appuntamento, durante il quale Lorenzo Tavazzi (Te European Hpuse Ambrosetti) ha fornito alla platea un dettagliato aggiornamento sullo sviluppo del Masterplan commissionato dagli Industriali per programmare il futuro del territorio provinciale. Ospite anche il giornalista Beppe Severgnini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO