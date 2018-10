Pizzighettone capitale dei 'Fasulin'

PIZZIGHETTONE - Da sabato 27 ottobre Pizzighettone Città Murata di Lombardia e Bandiera Arancione Touring Club Italiano è tornata ad essere Capitale dei Fasulin. E in particolare dei 'Fasulin de l'òc cun le cudeghe', maratona gastronomica che quest'anno celebra il 26esimo anno dalla fondazione. Venerdì sera la prima serata su prenotazione è stata apprezzata da oltre 300 commensali. Le prossime due serate con possibilità di prenotare un tavolo sono mercoledì 31 ottobre e venerdì 2 novembre (ore 19-23). Sabato è stata la prima giornata di apertura al pubblico con i primi buongustai e già numerosi camperisti in riva all'Adda. Domenica si replica, quindi di nuovo nella giornata festiva di giovedì 1 novembre e ancora il prossimo fine settimana, 3 e 4 novembre.

Durante le giornate di festa nelle mura verranno servite oltre 18 mila scodelle del piatto tipico delle solennità dei Defunti, in tavola anche altri piatti tipici dell'autunno locale. tra cui salumi nostrani (salame e lardo), formaggi (raspadùra, gorgonzola, provolone Pizzighettone con mostarda), polenta fresca e abbrustolita, insalata di fagiolini dall'occhio con verdure fresche ottima anche per i veg, il dolce della festa (la torta rustica dei morti, sfornata in quasi 400 esemplari) e per finire lo Sbùrlòn, liquore tipico dei Fasulin a base di mele cotogne. La location, le Casematte delle mura di via Boneschi riscaldate dai grandi camini d'epoca, con le isole di distribuzione e oltre 1.000 posti a sedere. Ad affiancare i volontari (circa 250 di tutte le età), anche gli alunni dell'Istituto Einaudi di Cremona, grazie ad una convenzione per uno stage ed utilizzati per vari servizi.

