Commemorazione dei defunti, navette gratuite per il cimitero

CREMONA - Domenica 28 ottobre e giovedì 1° novembre, in occasione della commemorazione dei defunti, i cittadini che si recano al Civico Cimitero potranno usufruire del trasporto gratuito grazie a due navette speciali messe a disposizione dal Comune di Cremona in accordo con KM S.p.A. Dalle 8.30 e fino alle 17, ogni mezz’ora, una navetta partirà da via Mantova (lato Comando Polizia Locale) per il Civico Cimitero passando per via Persico, via Rosario con fermata finale in via dei Cipressi. Per il ritorno la navetta partirà dall’ingresso principale del Cimitero, transitando in via Persico, via dell’Annona e arrivo in via Mantova.

Un’altra navetta, sempre con frequenza ogni mezz’ora, partirà dal piazzale della Stazione Ferroviaria, dalle 8.55 fino alle 16.55 passando da via Bergamo, via S. Ambrogio, via Fabio Filzi, via San Francesco con fermata sempre in via Cipressi e ripartenza dall’ingresso principale del Civico Cimitero per il ritorno. Lunedì 29 ottobre, martedì 30 ottobre, mercoledì 31 ottobre e venerdì 2 novembre, il servizio di trasporto al Civico Cimitero è invece garantito dalle linee circolari F e M con frequenza di mezz’ora come da orario feriale.

