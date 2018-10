Maxi operazione antidroga: i dettagli su banda e traffico

Dal porto di La Spezia fino alla Bassa Piacentina, dove la cocaina veniva recapitata a domicilio nelle cassette della posta o nei contatori del gas. I dettagli sulla maxi operazione antidroga messa a segno martedì dai carabinieri del nucleo investigativo di Piacenza sono stati forniti nella mattina di giovedì 25 in Procura dal procuratore Salvatore Cappelleri, dal pm Matteo Centini, dal comandante provinciale dell’Arma colonnello Michele Piras e dal maresciallo Camillo Calì.

Dopo essere stata recuperata nel porto turistico della città ligure, o addirittura in mare tramite skipper, la droga veniva smerciata prevalentemente da un 54enne di Cortemaggiore che si avvaleva della collaborazione di compagna e amante, a loro volta arrestate. Il magiostrino era talmente ‘richiesto’ da aver ricevuto telefonate-ordine anche in caserma. Il traffico di droga toccava tutta la Bassa Piacentina, da Castelvetro a Caorso, e i clienti - almeno un centinaio - provenivano prevalentemente dal Cremonese e Piacentino. Ordinavano la droga e se la vedevano recapitare a domicilio. Fino a 40 cessioni al giorno. Sono finiti in manette anche un 55enne e un 52enne di Cortemaggiore, un 39enne di Caorso. Uno di loro è stato arrestato a Cappella de’ Picenardi e si trova ora in carcere a Cremona.

Infine gli stranieri: un 30enne albanese residente a Cadeo e un coetaneo rintracciato nella zona di Firenze, dove sono stati commessi almeno otto furti in abitazione i cui proventi servivano per finanziare il giro. Restano latitanti due albanesi, però già individuati oltre confini, e sono indagate altre 17 persone. L’indagine è collegato al ritrovamento, alcuni mesi fa, di 300 kg di cocaina nel mare di Livorno: la banda non aveva fatto in tempo a recuperarli.

