PM10 sotto la soglia

CREMONA - Mercoledì, per il terzo giorno consecutivo, il valore del PM10 è sceso, a livello provinciale, sotto la media di 50 microgrammi/m3. In base ai dati rilevati questa mattina e riferiti alla giornata di giovedì 25 ottobre, la media risulta infatti essere 34,8. Venendo alla città i dati rilevati sono i seguenti: Fatebenefratelli 34, Cadorna 41, Spinadesco 31, per una media di 35 microgrammi/m3. Pertanto, da venerdì 26 ottobre, sono revocate le misure temporanee di primo livello per il contrasto all'inquinamento atmosferico. Rimangono naturalmente in vigore le limitazioni strutturali come da disposizioni della Regione Lombardia. In mattinata si è tenuta una riunione tra i tecnici dei Settori Ambiente, Polizia Locale e AEM – Servizio segnaletica per una verifica sull'attuazione dei provvedimenti attuati questa settimana e sulle ulteriori misure da adottare per potenziare l'informazione ai cittadini.

Il bollettino degli inquinanti emesso da ARPA Lombardia informa che oggi le condizioni sono favorevoli all'accumulo degli inquinanti, variabili invece per la giornata di venerdì, tendenti in particolare alla dispersione dal tardo pomeriggio con l'intensificarsi delle precipitazioni e quindi alla dispersione degli inquinanti per il fine settimana.

L'Amministrazione comunale ribadisce comunque l'invito a limitare l'orario di funzionamento degli impianti termici e gli spostamenti con mezzi privati.

