Draga in azione per liberare il porto-canale

CREMONA - Un’enorme, spettacolare, fontana di sabbia e fango sul Po in secca per liberare il Mandracchio. Da alcuni giorni la draga dell’Aipo è in azione di fronte al porto per scavare il fondo e consentire il transito delle imbarcazioni. Inoltre, i motori della paratoia di valle della conca, rotti nei giorni scorsi, sono stati riparati e saranno montati dal un’enorme gru nei loro alloggiamenti. Con l’escavazione del fondo del Mandracchio e con la riparazione della paratoia dovrebbe essere ripristinato dunque il collegamento tra porto-canale e Po.

