La Festa del Salame in diretta su Unomattina

CREMONA - Il Salame Cremona IGP su Unomattina: una troupe del noto programma RAI, guidata dalla giornalista Metis Di Meo, si è collegata in diretta - martedì 23 ottobre - da piazza del Comune alle 7.40 per un servizio dedicato alla Festa del Salame, che andrà in scena nel centro storico di Cremona il prossimo weekend. Protagonisti ai microfoni, il presidente del Consorzio di Tutela del Salame Cremona Fabio Tambani, la tecnologa alimentare Valentina Santini del Salumificio Santini di Torre de’ Picenardi, l'enogastronono Achille Mazzini della Gastronomia Mazzini di Cremona e il presidente del Consorzio Vini Mantovani Carlo Cattaneo. Di fronte alla cattedrale è stata apparecchiata una tavola con una sventagliata di salami (rigorosamente Cremona IGP) e una selezione di ingredienti che caratterizzano l’insaccato nostrano, dall’aglio ai chiodi di garofano. Valentina Santini ha anche spiegato che la bontà del Salame Cremona IGP è legata ad una componente tanto impalpabile quanto essenziale: quella nebbia padana che contribuisce all’ideale stagionatura degli insaccati. Achille Mazzini ha presentato una serie di piatti a base di Salame Cremona IGP, tra cui dei golosi gnocchi e una profumata torta salata, mentre Fabio Tambani ha dato appuntamento a tutti i telespettatori da venerdì 26 a domenica 28 ottobre nel cuore di Cremona per la seconda edizione della Festa del Salame, rassegna che dà spazio ai prodotti di tutte le regioni italiane a vocazione norcina. L’ultima inquadratura è stata dedicata a Gagarin, il primo salame lanciato nello spazio: lo speciale cosmonauta durante la Festa del Salame sarà esposto in un’apposita teca, sfondo perfetto per i selfie del pubblico con il più celebre fra gli insaccati.

