Il campo da calcio è in sintetico ecologico

CREMONA - Due mondi opposti si sono dati il cambio senza incontrarsi al quartiere Cambonino. Oggi lunedì 22 ottobre 2018 i bambini e i ragazzi dell’associazione sportiva Torrazzo, accompagnati dai genitori e dagli allenatori, hanno festeggiato il nuovo campo da calcio riqualificato dal Comune, accogliendo il sindaco Gianluca Galimberti in maglia azzurra e scarpe da calcio, e gli assessori Mauro Platè e Andrea Virgilio. Ma in stridente contrasto con questa piccola festa di comunità, qualcuno nella notte fra sabato e domenica è entrato nell’impianto sportivo e ha rubato il defibrillatore.

Il sindaco si è presentato in campo in tenuta da gioco. Ha voluto rispondere così ai bambini dei ‘primi calci’ del Torrazzo che nei giorni scorsi gli avevano inviato un videomessaggio in cui gli chiedevano di venire a giocare con loro. E Galimberti è arrivato tenendo sottobraccio il pallone regalato al Comune dalla nazionale femminile di calcio, scesa in campo nei giorni scorsi allo Zini.

