Tamponamento e auto contro un albero, due feriti

SOSPIRO - Due persone sono rimaste ferite in un tamponamento che ha coinvolto tre auto. Lo scontro è avvenuto in via Puerari, alle 8.40 di lunedì 22 ottobre. Stando ai primi rilievi, una Fiat Punto avrebbe tamponato una Ford Fusion che doveva svoltare in via Robinie. La Ford, in seguito all'impatto è finita contro un albero. Anche una terza vettura, sempre urtata dalla Punto è rimasta coinvolta nell'incidente. Una 69enne e un 76enne sono stati portati in ospedale con ferite serie. Non si trovano comunque in pericolo. Illeso il conducente 41enne della Punto.