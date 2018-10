Smog, da domani scattano le misure temporanee di primo livello

CREMONA - Scattano domani, venerdì 19 ottobre, come disposto dalla Regione, le misure temporanee di primo livello per il contrasto all'inquinamento atmosferico. Dai dati trasmessi oggi da ARPA Lombardia, nella provincia di Cremona, è stato rilevato che mercoledì 17 è avvenuto il quinto superamento della soglia limite del PM10 (50 microgrammi/m3).

In base ai dati rilevati questa mattina e riferiti a mercoledì 17 ottobre, la media delle stazioni del programma di valutazioni della provincia è infatti di 52.5. Venendo alla città i dati rilevati sono i seguenti: Fatebenefratelli 53, Cadorna 52, Spinadesco 59, per una media di 54,6 microgrammi/m3. Le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, come da Bollettino di ARPA Lombardia, sono favorevoli all’accumulo degli agenti inquinanti.

Queste le misure attive da domani che si aggiungono a quelle permanenti già in vigore: limitazione all’utilizzo delle autovetture private di classe emissiva Euro 4 Diesel in ambito urbano dalle ore 8.30 alle ore 18.30; divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con prestazioni energetiche ed emissive non in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle; divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, e così via), di combustioni all’aperto; introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali; divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso; divieto di spandimento dei liquami zootecnici.

Come previsto dalla normativa saranno potenziati i controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

L'Amministrazione comunale, viste le temperature, invita a non attivare gli impianti termici o comunque a limitarne l'orario di funzionamento, nonché a limitare gli spostamenti con mezzi privati, controllando sempre sul libretto di circolazione la classe di appartenenza del proprio veicolo.

Le misure temporanee di primo livello rimangono in vigore da domani e fino a lunedì 22 ottobre, giorno in cui sarà effettuata la nuova verifica per stabilirne la prosecuzione o la revoca. Il primo livello è attivo da domani anche a Lodi e Pavia.

Prosegue nel frattempo la diffusione tramite web, nei luoghi pubblici e in quelli di maggiore frequentazione la campagna di sensibilizzazione sull’importanza della qualità dell’aria per la nostra salute e l’ambiente e di informazione sulle misure introdotte dalla legge regionale per il contrasto all’inquinamento atmosferico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO