Sport, salute e alimentazione: folla al CremonaPo

CREMONA - Ha catturato l'interesse di molte persone l'incontro, organizzato mercoledì 17 ottobre presso il centro commerciale CremonaPo, che ha acceso i riflettori sul rapporto tra sport, salute e alimentazione.

Moderati dalla giornalista Cristina Coppola, Stefano Baldini, campione olimpico di Maratona - Atene 2004 - e due volte campione europeo (1998 e 2006), è intervenuto su ‘Il segreto per competere con i fenomeni della maratona e batterli’; Meo Sacchetti, allenatore della Vanoli e della Nazionale su ‘La gestione dello stile di vita dei grandi atleti nello sport di squadra’; il dottor Giovanni Bozzetti, medico sportivo e per 30 anni medico sociale della Cremonese, ‘Sport e attività fisica, comportamenti virtuosi, i professionisti da prendere solo come esempio’; Giada Franco, atleta di rugby a Colorno e in Nazionale, ‘Nuove frontiere nello sport, un esempio da seguire’; Maura Latini, direttore generale Coop Italia, ‘Qualità dei prodotti, scelte alimentari consapevoli’.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO