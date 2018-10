La Regione rinvia le risposte, il comune ‘messaggia’ Toninelli

CREMONA - E’ stato posticipato di un mese, a data ancora da fissare, il consiglio regionale straordinario sulla situazione del trasporto ferroviario in Lombardia, previsto per il 23 ottobre 2018. Lo ha deciso oggi pomeriggio la conferenza dei capigruppo durante la quale la maggioranza ha deciso di prendere più tempo per preparare l’appuntamento, molto atteso.

E’ infatti la prima volta che un consiglio regionale viene convocato con questo unico argomento. Il 23 il presidente Attilio Fontana avrebbe dovuto spiegare in dettaglio quali soluzioni la Regione ha in mente per risolvere i numerosi problemi che affliggono i pendolari lombardi.

Rinviata, quindi, anche la prevista manifestazione davanti al Pirellone dei sindaci del territorio, mobilitati dal consigliere regionale Pd Matteo Piloni. Il quale commenta duramente la notizia del rinvio: «E’ solo l'ennesima puntata dell'incapacità della Regione a guida leghista di affrontare i problemi del trasporto ferroviario».

E nello stesso giorno in cui la Regione rinvia, dal consiglio comunale arriva invece un sollecito indirizzato al governo e in particolare al ministro Danilo Toninelli a cui il sindaco Gianluca Galimberti — ha spiegato stasera durante il consiglio — fin da giugno sta chiedendo vanamente un incontro. «La risposta del ministro — spiegano dall’amministrazione — è stata: adesso non ho tempo, fisseremo una data entro ottobre. Poi più nulla». «Alla fine — ha spiegato il sindaco — gli abbiamo anche mandato un messaggio su WhatsApp. Le spunte sono blu, segno che l’ha letto, ma non abbiamo ricevuto risposte». Da qui l’appello: «Mi rivolgo alla consigliera dei 5 Stelle Maria Lucia Lanfredi, ma anche ai rappresentanti della Lega. Ci aiutate a contattare il ministro?».

