Settimana tra sole e acquazzoni, clima caldo e umido

“L’Italia sarà terra di mezzo tra un vasto e caldo anticiclone presente sull’Europa nord orientale, dove si registrano temperature da record per ottobre, e una zona di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale”. Lo spiega in una nota il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara: “Di conseguenza avremo una settimana caratterizzata da tempo estremamente variabile. Nubi irregolari si alterneranno a momenti soleggiati con qualche pioggia o rovescio questa volta possibile anche al Centronord, oltre che al Sud. Si tratterà di fenomeni in genere molto localizzati. Una nota a parte ancora una volta per Sardegna e Sicilia, che nei prossimi giorni rischiano rovesci e temporali con maggiore frequenza, a tratti anche intensi. Nella seconda parte della settimana, ad ogni modo, la pressione dovrebbe aumentare al Centronord con tempo che torna più stabile”.

TEMPERATURE SOPRA MEDIA, VALORI DA SETTEMBRE – “Le temperature si manterranno comunque sopra le medie del periodo, in alcuni casi su valori tipici di inizio settembre – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – i valori massimi potranno superare diffusamente i 20°C e in particolare sulle centrali tirreniche sono attesi ancora picchi di 26-27°C: tra le città che registreranno le temperature più elevate segnaliamo Firenze, Grosseto, Perugia, Viterbo, Roma e Caserta”.

AUTUNNO VERO ANCORA LONTANO – “Questa situazione di stallo si protrarrà anche nei prossimi giorni, con tempo a tratti variabile, clima caldo per il periodo e pure umido. Il vero Autunno rimarrà per ora lontano dall’Italia, con le grandi perturbazioni atlantiche relegate alle latitudini europee più settentrionali e anticiclone invadente sull’Europa centro-orientale. Verso fine mese si intravedono dei cambiamenti con arrivo di venti più freddi da Nord in Europa, ma resta una evoluzione ancora in fase di analisi” concludono da 3bmeteo.com