Invitati a Cremona 49 Paesi dell'Africa Subsahariana

MILANO - “Nei Paesi dell’Africa subsahariana l’età media è di poco superiore ai 16 anni e si prevede che entro il 2050 la popolazione attuale triplicherà. E’ pertanto indispensabile, davanti ai problemi migratori che già oggi stiamo affrontando con gravi criticità, intervenire per tempo direttamente in questi Paesi per aiutarli a trovare risposte e soluzioni ai loro problemi, in primis quelli legati all’agricoltura e all’utilizzo e alla gestione dell’acqua. Sono ambiti in cui noi possiamo vantare competenze tecniche avanzate e in cui i nostri modelli possono essere di sicuro riferimento, consapevoli che nell’area subsahariana ci sono opportunità di sviluppo significative: basti pensare ad esempio alle coltivazioni di rose, di cui l’Etiopia è tra i primi Paesi produttori al mondo. Per le nostre aziende l’impegno in questi Paesi deve essere però motivo non di semplice carità e assistenza, ma di investimento, essendoci tutti i presupposti economici e sociali perché tali investimenti abbiano riscontri positivi: compito delle istituzioni deve essere quello di accompagnare le nostre realtà produttive in questo processo, verificando e creando le condizioni per generare profitto”.

Lo ha detto il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi intervenendo oggi a Palazzo Pirelli alla presentazione dell’evento 'Africa Subsahariana: il ruolo della cooperazione internazionale tra economia e prospettive future', che sarà ospitato a Cremona lunedì 15 ottobre 2018, dedicato e incentrato sulle opportunità di investimento nell’Africa Subsahariana, con particolare riferimento ai settori dell’agricoltura e della gestione delle acque.

“Particolare attenzione durante l’evento di Cremona sarà dedicata al tema dell’efficientamento della distribuzione delle acque nelle comunità rurali dell’Africa Subsahariana – ha sottolineato il consigliere regionale Federico Lena (Lega) - e l’appuntamento di Cremona sarà occasione per fare incontrare tra loro i rappresentanti ufficiali di questi Paesi e i vertici delle aziende lombarde più significative impegnate e operanti nel settore, come ad esempio Padania Acque, la società che gestisce il servizio idrico integrato della Provincia di Cremona”.

Nell’occasione sono intervenuti, oltre a Fermi e Lena (Lega), il presidente del Centro Incontri Diplomatici Emanuele Bettini, il Console Generale onorario e vicepresidente della Federazione Nazionale Consoli Gianvico Camisasca, promotori dell'iniziativa e che hanno illustrato nel dettaglio il meeting internazionale, il direttore dell'ufficio di Milano del Parlamento Europeo Bruno Marasà, il presidente della Provincia di Cremona Davide Viola e l’assessore del Comune di Cremona Alessia Manfredini.

"Sarà una ulteriore occasione per creare possibilità di sinergie economiche anche nel campo agricolo ed agroalimentare, valorizzando le nostre imprese locali, oltre a trattare tematiche ambientali come la tutela e distribuzione del bene acqua - ha precisato Viola, che ha portato i saluti anche del presidente della Camera di Commercio di Cremona, Giandomenico Auricchio -. Inoltre la visita a Padania Acque, società pubblica, sarà l'ottimale conclusione di questa importante iniziativa". Parole riprese da Manfredini, che ha portato i saluti del sindaco di Cremona Gianluca Galimberti.

Erano presenti in sala anche i consiglieri regionali cremonesi Matteo Piloni (Pd) e Marco Degli Angeli (M5Stelle).

L’iniziativa, promossa dal Centro Incontri Diplomatici in partnership con la Federazione Nazionale Consoli, anche con il patrocinio del Consiglio regionale della Lombardia, la prima nel suo genere in Lombardia, avrà il suo momento centrale nel convegno che si terrà nella mattinata di lunedì 15 ottobre 2018 presso la sede della Camera di Commercio di Cremona dalle ore 9, alla presenza del ministro plenipotenziario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale Leonardo Bencini e della senatrice Tatiana Rojc componente della Commissione Difesa al Senato.

In rappresentanza dei 49 Paesi dell’Africa Subsahariana invitati, interverranno ministri, consoli e ambasciatori di Paesi tra cui Angola, Benin, Camerun, Etiopia, Kenya, Namibia, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica di Sao Tomè e Principe, Senegal, Somalia, Sud Africa, Zambia e Zimbabwe. Saranno presenti anche consoli e ambasciatori di alcuni Paesi nordafricani, tra cui il Console Generale d’Algeria a Milano.

Nello specifico questi Paesi stanno promuovendo misure e programmi mirati per finanziare e migliorare in loco la produzione agricola e ottimizzare la gestione delle acque: a tal proposito lunedì 15 ottobre 2018 nel pomeriggio è in programma una visita dell’intera delegazione diplomatica dell’Africa Subsahariana presso la sede di Padania Acque.

