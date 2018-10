Piloni (Pd): 'Pendolari? Dalla Regione aspettiamo risposte concrete'

CREMONA - «Tante chiacchiere sulla sicurezza dei nostri pendolari e poi fra le cinque linee su cui prevedere prioritariamente un maggior presidio delle forze dell’ordine, la Regione non ne ha segnalata al governo nemmeno una ‘cremonese’. Questa è l’amministrazione Fontana: annunci e poca concretezza, soprattutto sul fronte del trasporto ferroviario». E’ il giudizio sulla giunta regionale del consigliere Matteo Piloni, del Partito democratico, che traccia un primo bilancio a sei mesi dalla sua elezione al Pirellone. Un bilancio che diventa doppio: per cinque anni segretario provinciale del partito, Piloni infatti il 15 ottobre si presenterà dimissionario all’assemblea provinciale degli iscritti, proprio per poter proseguire il suo mandato in consiglio regionale. Di questi temi, Piloni, ha parlato durante una visita alla redazione del nostro giornale nel corso della quale ha incontrato il direttore Vittoriano Zanolli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO