Bimba di 10 anni chiede aiuto: denunciata la madre per "maltrattamenti in famiglia"

CASALMORANO - Al termine di accertamenti, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per i reati di "maltrattamenti in famiglia" e "abbandono di minore", un’operaia 43enne, originaria del Bangladesh, residente a Casalmorano. La donna è stata ritenuta responsabile di reiterati maltrattamenti (in particolare per le condizioni ambientali di degrado in cui era costretta a vivere) ed abbandono nei confronti della figlia di 10 anni. Nel mese di agosto, a seguito di una richiesta pervenuta al centralino del 114 “emergenza infanzia”, su richiesta della stessa bambina, i militari sono intervenuti presso l’abitazione di residenza della 43enne, constatando l’effettivo stato di abbandono nonché le pessime condizioni igieniche e sanitarie della minore affidata ad una casa protetta come disposto dalle competenti Autorità Giudiziarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO