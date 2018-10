Trovato con 200 chili di rame nell'auto, denunciato

CREMONA - I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per il reato di "furto aggravato", M.A.C., nato a Cutro, classe 1968. L'uomo, sottoposto a controllo in via Mantova, alla guida di un’autovettura Fiat Panda, è stato trovato in possesso di circa 200 chili di cavi di rame privi della guaina in gomma, di cui non era in grado di giustificarne il possesso. La perquisizione del veicolo, inoltre, ha consentito di rinvenire due tronchese utilizzate per tranciare i citati cavi.

