L’uomo ‘sbagliato’: «Non voleva che lo lasciassi»

CREMONA - «A 25 anni, una dovrebbe essere libera, serena e invece, per aver incontrato l’uomo sbagliato, prendo lo Xanax, mi metto a piangere e non vado più in giro da sola. Io sto vivendo una cosa allucinante». ‘L’uomo sbagliato’ è Claudio Montanari, 36 anni, finito in carcere per stalking, rilasciato, tornato in carcere, poi ai domiciliari, ora libero. Caterina l’ha conosciuto agli inizi di dicembre del 2015 nel suo bar, in via Mantova a Cremona.

Una relazione durata sei mesi: lei che lo lascia, lui che non vuole. Nell’aula penale, oggi si sono accesi i riflettori su una storia di stalking (presunto), con Caterina spaventata all’inizio della sua testimonianza. Claudio (difeso dall’avvocato Giancarlo Rosa) non si è visto. «Questa volta, ringrazio il Signore che il signor Montanari non c’è». Timorosa all’inizio, Caterina, parte civile con l’avvocato Massimiliano Cortellazzi. Poi si è sbloccata e non si è più fermata. Lei e Claudio si sono messi insieme intorno a Pasqua del 2016, poi sono andati a convivere. Ma la mamma di Caterina aveva già capito tutto. Le è bastato vedere Claudio una volta. «A mia madre non piaceva. Quando ho preso casa in affitto, le feci la promessa che non lo avrei portato con me». E invece, Caterina se l’è portato in casa e in settembre lo ha assunto nel suo bar come barista.

Ma la situazione precipita presto, finché un giorno «è venuto con un coltello: ha minacciato mio fratello e mio padre». «Persino dal carcere mi ha scritto. Ha minato la mia libertà. Avrei dovuto prendermi un carabiniere come scorta. Da quando è libero, mi lascia stare, ma io sto andando ancora dallo psichiatra, piango, ho paura. Al bar non vado più da sola». Il processo è stato aggiornato al 14 febbraio prossimo, San Valentino.

