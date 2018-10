Divieti: rischio 'caos'. Più comunicazione e controlli 'soft'

CREMONA - Telefonate in serie in municipio, al Comando della polizia locale, in redazione al quotidiano La Provincia: com’era prevedibile — e previsto anche dalle istituzioni, locali e regionali, che infatti potenzieranno nei prossimi giorni la campagna informativa — l’avvio delle limitazioni alla circolazione contemplate dal piano regionale anti-smog, con la grande novità dello stop anche ai Diesel Euro3, sta suscitando interrogativi a non finire fra automobilisti e autotrasportatori. E non bastano, evidentemente, né il messaggio sul pannello di largo Moreni né la cartellonistica. Il rischio è quello del caos. E a fronte di quel rischio, chiaro a Cremona quanto in tutto il resto della Lombardia alla fine della prima giornata di divieti, non a caso i vigili, che pure hanno garantito i primi controlli, hanno di fatto effettuato un servizio di informazione, evitando le sanzioni. Tolleranza ‘assoluta’, almeno per i primi giorni.

QUALI SONO I DIVIETI - Gli autoveicoli Euro 0 benzina e Euro 0 - 1 - 2 diesel non possono circolare dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle 7.30 alle 19.30. Gli autoveicoli diesel Euro 3 non possono circolare, fino al prossimo 31 marzo, dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle 7.30 alle 19.30. Per i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 vige il divieto di circolazione permanente sull’intero territorio regionale (tutto l’anno, 24 ore su 24), mentre le limitazioni per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1 si applicano dal primo ottobre al 31 marzo di ogni anno, dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) a partire dalle 7.30 e fino alle 19.30.

DOVE SI APPLICANO - Le limitazioni della circolazione si applicano su tutti i tratti stradali situati nel territorio comunale comprese le strade provinciali e statali, ad esclusione delle autostrade, delle strade di interesse regionale R1, dei tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie.

LE DEROGHE - Sono esclusi dal fermo della circolazione veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri; veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione (solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas); veicoli alimentati a gasolio dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione; veicoli di interesse storico o collezionistico, motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi. Altre deroghe vengono poi applicate a veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio pubblico o sociale: ovviamente possono circolare i mezzi delle forze dell’ordine e del soccorso e della Protezione civile ma anche tutti gli scuolabus e i mezzi di trasporto pubblico locale.

LE SANZIONI - La sanzione prevista per l’inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da 75 a 450 euro, mentre per l’inosservanza dei restanti divieti e delle rimanenti prescrizioni sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di 500 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO