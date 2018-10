Inaugurato il nuovo 'Baby pit stop'

CREMONA - Si è svolta nel pomeriggio di lunedì primo ottobre, l’inaugurazione del nuovo 'Baby pit stop' dell’Ospedale di Cremona, in occasione della Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno. La struttura, pensata per accogliere tutte le mamme e i loro bebè all’ingresso dell’Ospedale è stata accreditata da UNICEF Italia come area di sosta per allattare e cambiare il pannolino. Il progetto è stato sostenuto da Fondazione Banca Popolare di Cremona, APOM Onlus e TINsieme Onlus e accreditato da UNICEF Italia.

Come ha spiegato Camillo Rossi (Direttore Generale ASST di Cremona), “Allattare è un gesto naturale, è il modo normale di nutrire i neonati e agisce in maniera determinante sulla salute dei bambini. Con questo Baby pit stop l’ASST di Cremona mette a disposizione delle mamme un ulteriore spazio dedicato all’allattamento, attrezzato con poltrone comode e un fasciatoio per il cambio del neonato. Un semplice gesto di accoglienza per tutte le donne che allattano al seno e per i loro bebè”.

Alla cerimonia sono intervenuti Salvatore Mannino (Direttore Generale ATS Val Padana), Paola Mosa (Direttore Socio Sanitario ASST di Cremona), Lorenzo Cammelli (Direttore Sanitario ATS Val Padana); gli assessori Mauro Platè (Welfare) e Rosita Viola (Trasparenza e Vivibilità Sociale) del Comune di Cremona; don Giuseppe Leoni (Cappellano dell’Ospedale), Giuliana Guindani (Presidente Provinciale Uniceff), Maria Grazia Binda Beschi (Presidente APOM), Carlo Poggiani (Presidente TINinsieme), Ernesto Quinto (Presidente Fondazione Banco Popolare di Cremona)

