Attraversa sulle strisce, investito: 60enne finisce in ospedale

CREMONA - Investito sulle strisce pedonali. E' stato trasportato in ospedale con ferite e contusioni piuttosto serie il 60enne vittima dell'incidente avvenuto intorno alle 11 di lunedì 1 ottobre in via Bergamo. L'uomo era sull'attraversamento pedonale che si trova all'altezza del civico 36 quando è stato urtato da una Ford Focus guidata da un 79enne di Cremona. Il 60enne è stato soccorso da un equipaggio della Croce Verde e portato al Maggiore. Sul posto gli agenti della polizia locale per i rilievi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO