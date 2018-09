Perde il controllo dello 'scooterone', 52enne di Cremona gravemente ferito

SAN PIETRO IN CERRO Un 52enne di Cremona è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Parma dopo che sabato sera, 29 settembre, ha perso il controllo del suo scooter Suzuki 400, lungo la strada provinciale della Val d'Arda. Stava rientrato da Cortemaggiore insieme a due amici, entrambi cremonesi, ma alle porte del piccolo paese della Bassa Piacentina è finito contro il guard rail, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Non è in pericolo di vita.