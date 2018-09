Maxi furto all'Autogrill, in undici a processo

CREMONA - Aveva scelto di trasportare i gioielli sull’auto e non sul furgone portavalori per non dare nell’occhio. E invece, i gioielli per 700mila euro glieli hanno rubati lo stesso, mentre lui era nel bagno dell’Autogrill, corsia sud dell’A21. Per il maxi furto messo a segno il 17 maggio del 2013 ai danni di un rappresentante di Valenza Po, culla della tradizione orafa italiana, diretto a Firenze, sono a processo in undici, tutti napoletani, uno con precedenti per associazione di stampo mafioso. Tutti individuati dalla polizia stradale nell’operazione ‘Maskada’. Sentito il testimone oculare.

