Il treno si guasta, sbarre giù e proteste

CASTELLEONE - Disagi perpetui. Altro rientro da incubo per gli automobilisti castelleonesi. Giovedì 27, intorno alle 19.30, un treno si è piantato in stazione, pare per un guasto, e le sbarre del passaggio a livello di via Bressanoro sono rimaste abbassate per oltre venti minuti. Poi all’improvviso, dopo un’estenuante attesa, i conducenti le hanno viste sollevarsi senza il transito di alcun convoglio. Contattata telefonicamente, Rfi ha spiegato che il disservizio stavolta non sarebbe imputabile a un malfunzionamento del passaggio a livello ma a un problema avvenuto lungo i binari e, più segnatamente, al treno stesso, che dopo essere arrivato a Castelleone è rimasto fermo per parecchi minuti. Proprio per far conoscere alle istituzioni l’esasperazione dei cittadini, e individuare soluzioni alternative alle code, un gruppo di castelleonesi ha deciso di costituire un comitato, e nei prossimi giorni un loro esponente dovrebbe essere ricevuto dal sindaco Pietro Fiori, che si è detto disponibile all’incontro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO