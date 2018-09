Annullare un appuntamento non costa niente, dal primo ottobre nuove modalità

CREMONA - Dal 1 ottobre l’ASST di Cremona renderà operative le disposizioni del Decreto Regionale n. 7766/2018 in tema di responsabilizzazione dei cittadini verso la collettività. L’obiettivo è ridurre il fenomeno della mancata erogazione delle prestazioni prenotate. Per intenderci: molti appuntamenti vengono disattesi senza preavviso riducendo la possibilità ad altri cittadini di accedere al servizio. Un problema questo che incide in modo significativo sulle liste di attesa.

A chi non annullerà in tempo utile l’appuntamento che non può rispettare verrà applicata una sanzione.

La disdetta fatta in tempo utile consente di aumentare l’efficienza del servizio a vantaggio di tutti.

ANNULLARE UN APPUNTAMENTO NON COSTA NIENTE | COSA FARE E PERCHE'

In caso di impossibilità a presentarsi all’appuntamento fissato, è necessario disdire la prenotazione almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per la visita o l'esame.

Ai sensi dell'art. 3 comma 15, del Decreto legislativo n. 124/98 e della DGR n. 7766/2018, la mancata disdetta comporta il pagamento della quota di partecipazione al costo della prestazione (ticket più quota fissa), come se la prestazione fosse stata eseguita.

La disdetta può essere effettuata tramite:

CUP: presso tutti gli sportelli dell’ASST di Cremona;

CALL CENTER REGIONALE: numero verde 800.638 638, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20 (da cellulare al numero a pagamento 02 999599);

MESSAGGIO VOCALE:

NUMERI UTILI: Ospedale di Cremona - tel. 0372 408456; Ospedale Oglio Po - tel. 0375 281401

La casella vocale è attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno ed è dedicata esclusivamente alle cancellazioni; non deve essere utilizzata per richiedere una nuova prenotazione.

EMAIL: Ospedale di Cremona - disdetta.poc@asst-cremona.it ; Ospedale Oglio Po - disdetta.poop@asst-cremona.it

IMPORTANTE: Le disdette via e-mail o con messaggio vocale devono contenere le seguenti informazioni: cognome, nome e data di nascita della persona a cui è intestata la prenotazione, la data in cui è prevista la prestazione, il numero di prenotazione (riportato sul foglio di prenotazione rilasciato allo sportello o comunicato dagli operatori del Contact Center) un numero di telefono per eventuali necessità di contatto da parte degli operatori.