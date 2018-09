Il progetto di sviluppo da 13 milioni di euro

SORESINA - Latteria Soresina investe e contribuisce allo sviluppo del territorio in modo rispettoso dell’ambiente. La cooperativa lattiero-casearia cremonese, che si è distinta per la trasparenza e la correttezza dell’informazione, ha dimostrato negli anni che fare industria non è in antitesi coi dettami ecologici, anzi: l’azienda fondata nel 1900 si è classificata prima tra i progetti di sviluppo rurale indetti dalla Regione Lombardia.

Il progetto presentato prevede investimenti per 13 milioni di euro nell’ambito del PSR (Programma di Sviluppo Rurale), settore agroalimentare, di cui circa il 30% finanziato. Il progetto, presentato nel dicembre 2017, si intitola ‘Prodotti di qualità basati sull’uso consapevole delle risorse’, e riguarda prevalentemente due prodotti di eccellenza di cui Latteria Soresina è campione indiscussa: il Grana Padano, di cui è il primo produttore in assoluto, e il burro, fiore all’occhiello della storica cooperativa.

I fondi della Regione Lombardia saranno impiegati per l’ampliamento di tre stabilimenti produttivi: a Soresina, con l’installazione di linee burro, compreso il confezionamento; a Chiari (Brescia), con l’allestimento di un nuovo reparto di produzione di Grana Padano; a Piadena, con l’installazione di un impianto di concentrazione del siero. Saranno inoltre potenziate le attività zootecniche delle aziende agricole impegnate nella produzione di latte.

