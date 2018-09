Caso Tamoil, è inquinamento ambientale colposo

CREMONA - La Corte di Cassazione ha confermato l'inquinamento ambientale causato negli anni dalla Tamoil e provocato dalla ammalorata rete fognaria. Ha infatto rigettato il ricorso presentato dal manager Enrico Gilberti, confermando così la condanna a tre anni di reclusione (pena sospesa) per disastro ambientale colposo aggravato, inflittagli dalla Corte d'Appello di Brescia. La Corte di Cassazione ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura generale di Brescia che aveva chiesto di condannare Gilberti e altri tre manager di Tamoil per i più gravi reati di avvelenamento delle acque e disastro ambientale doloso. Confermati i risarcimenti danni alle parti civili: il Comune (provvisionale di 1 milione di euro), il Dopolavoro Ferroviario, alcuni soci delle canottieri Bissolati e Flora e Legambiente.

"E’ una soddisfazione il fatto che l’inquinamento prodotto da Tamoil, al di là delle singole responsabilità personali, sia stato nuovamente riconosciuto e confermato come effettivo disastro ambientale con i risarcimenti anche in favore della collettività. E’ un reato che ha avuto una definizione più precisa con la legge del maggio 2015 sui reati ambientali, una legge attesa da molti anni e che forse questo processo ha contribuito a far approvare". Lo ha detto Guido Salvini, il giudice del primo grado di processo che aveva riconosciuto il grave inquinamento causato dall'ex raffineria del colosso libico.

