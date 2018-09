Inaugurato al Bosco ex Parmigiano il 'Cristo di Italo'

GERRE DE' CAPRIOLI - Si è tenuta domenica 23 settembre la benedizione e l'inaugurazione del 'Cristo di Italo', la statua in ferro battuto realizzata dal fabbro-vogatore Italo Fornasari. La cerimonia si è celebrata via terra e via fiume. Sulla sponda presenti il parroco, autorità civili e militari, mentre sul Po hanno navigato le barche delle società canottieri e motonautiche cremonesi.

