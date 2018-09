Tir selvaggio sul ponte del Po, in 2 ore 33 verbali per eccesso di peso

CREMONA - All’alba passano i ‘bisonti’ della strada. Tanti e tutti ‘oversize’ (oltre le 20 tonnellate). All’alba, quando i controlli sono limitati al minimo, le regole sulla ‘stazza’ dei mezzi pesanti diventano un optional. In barba alle raccomandazioni, al buonsenso e alle norme che, dopo i fatti di Genova, dovrebbero essere osservate con ancora più attenzione.

E’ quel che capita, da chissà quanto, sul ponte tra Cremona e Castelvetro Piacentino. Ed è quanto appurato nelle prime ore di mercoledì 19 settembre 2018 grazie all’intervento garantito dagli agenti della polizia locale. Gli uomini guidati dal comandante Pier Luigi Sforza, nell’arco di due ore di controlli, tra le 5 e le 7, hanno fatto scattare qualcosa come 33 verbali relativi al transito di altrettanti Tir il cui peso era ben oltre il limite. Uno bilancio che lascia senza parole. E non è tutto. Tra i 33 camionisti sanzionati per aver percorso un ponte dal quale dovevano stare alla larga, ce ne sono sei sanzionati per aver violato le norme che regolano i tempi di guida e di riposo.

