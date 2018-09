Bacio rubato, condannato a 20 mesi

CREMONA - Aveva preso una cotta per la sua ‘capa’. Di approcci ne aveva tentati molti, tutti falliti, finché una sera, prima di uscire dall’azienda, l’ha spinta contro un portellone, strappandole un bacio alla francese. E per quel bacio rubato, il dipendente innamorato, Hassan, marocchino di 56 anni residente in provincia di Lodi, è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione per violenza sessuale: il fatto è stato inquadrato in quello di minore gravità.

