Primo giorno di caccia, spari vicino alle case: multe

CREMONA - Nessuna manifestazione anti-caccia, qualche telefonata dai residenti di Bonemerse, Gerre de’ Caprioli e Cremona per il disturbo. E cinque sanzioni inflitte ai cacciatori sia dalla polizia provinciale che dalle guardie venatorie: due per aver sparato vicino alle case, tre per non aver segnato il capo di selvaggina. E’ il bilancio della domenica di apertura ufficiale della stagione venatoria in provincia di Cremona.

