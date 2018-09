Rave party lungo la via Mantova, forze dell'ordine mobilitate

VESCOVATO - Un altro rave e di nuovo tutte le forze di polizia mobilitate. Dopo San Daniele Po, Vescovato. È lì, in una azienda dismessa lungo la via Mantova, che il raduno è in corso da questa notte. Ci sarebbero diverse centinaia di persone di età compresa tra i 16 e i 40 anni. Sul posto polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco e operatori del 118 e croce rossa a garantire soccorso in caso di eventuale bisogno. Proprio in settimana si erano chiuse le indagini sul rave di San daniele con oltre 500 denunciati.