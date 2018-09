Trenord, Cinzia Farisè lascia: il nuovo ad è Marco Piuri

Cinzia Farisè ha lasciato l’incarico di amministratore delegato di Trenord. Il successore designato da Fnm, con il gradimento già espresso dal socio Fs, è Marco Piuri. Sarà il manager, ex direttore generale delle Ferrovie Nord nel 2002 e amministratore delegato di LeNord, la società operativa poi confluita in Trenord, a guidare la società che gestisce il traffico ferroviario regionale. Intanto, la divisione di Trenitalia da Fnm, entrambe socie di Trenord al 50%, proposta lo scorso 10 luglio dalla Regione, è stata descritta dal governatore lombardo, Attilio Fontana, come uno scenario che appartiene al periodo ipotetico dell’irrealtà perché ci stiamo muovendo in una direzione diversa». Ora i patti parasociali in Trenord sono sospesi e l’azienda si prepara all’insediamento del nuovo amministratore delegato, al quale, fin dal principio del suo mandato, tocca il compito di affrontare l’emergenza attraverso le risorse aggiuntive che la Regione sta concordando con Fs. Tra queste è contemplato l'affido di alcune linee regionali a Trenitalia, che si sostituirebbe a Trenord. Ma è un’eventualità ancora in discussione.