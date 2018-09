Motorino non rispetta una precedenza e si scontra contro un'auto

CREMONA - Scontro auto-motorino mercoledì 12 settembre poco dopo le 15 in via Sacchi all'angolo con via Tibaldi. Il Malaguti F12 - in sella un 24enne proveniente da piazza Marconi - non avrebbe dato la precedenza all'auto condotta da un 50enne che circolava in via Sacchi da corso Vittorio Emanuele verso via Cadore. Urto frontale-laterale sinistro: il conducente del motorino si è procurato una frattura all'alluce sinistro.

