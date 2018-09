Verso una città sempre più smart: confronto tra Comune, Forum PA e attori del territorio

CREMONA - Si è tenuto lunedì 10 settembre un importante incontro in Comune tra l’Amministrazione e gli stakeholder del territorio, organizzato insieme a Forum PA, società che affianca il Comune e il sistema Cremona in un percorso dedicato allo sviluppo ulteriore della ‘Cremona smart’. Al tavolo il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, l’assessore all’Innovazione Maurizio Manzi e i referenti di Forum PA con la presenza di Gianni Dominici, direttore generale di FPA. Sono stati coinvolti Provincia, Camera di Commercio, Confcommercio, Confesercenti, Cna, Asvicom, Associazione Industriali, Crit, Cgil, Cisl, Uil, Azienda Farmaceutica Municipale, Politecnico, Università Cattolica, Università di Pavia, Università di Brescia, Confcooperative, Associazione Piccole e Medie imprese, Fondazione comunitaria, Legacoop, Cisvol, Associazione Provinciale Artigiani, Cremona Fiere, Forum Provincia Terzo Settore e Fiab.

Durante l’incontro avvenuto in Sala Giunta (si è trattato del terzo focus dopo quello con la Giunta e i dirigenti del Comune e quello con le imprese che erogano servizi di pubblica utilità), l’Amministrazione e gli stakeholder si sono confrontati sul tema della smart city, dell’innovazione e della digitalizzazione. Un momento di riflessione sulle iniziative e sui progetti messi in campo dal Comune e dai diversi attori locali e di condivisione delle azioni in atto e delle prossima sfide. Per un percorso sinergico e di sistema che punta ad incrementare lo sviluppo sostenibile e smart di Cremona, attraverso l’applicazione della tecnologia per migliorare la vita di cittadini e imprese, il monitoraggio dei loro reali bisogni, l’erogazione di nuovi servizi e la fruizione di nuovi prodotti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO